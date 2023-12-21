وزير الخارجية البريطاني: يجب العمل لرفع مستوى المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة

توجه ديفين كاميرون وزير الخارجية البريطاني بالشكر لمصر على جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر، مؤكداً أن العلاقات مع مصر هامة بالنسبة لبريطانيا.

وزير الخارجية البريطاني: يجب أن تكون الممرات البحرية أمنة

وأضاف ديفين كاميرون وزير الخارجية البريطاني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، أنه تم مناقشة التطورات الإقليمية في المنطقة ، وذلك فضلاً عن التطورات في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى، أنه يجب العمل لرفع مستوى المساعدات المقدمة للفلسطنيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الممرات البحرية أمنة و مفتوحة للجميع.