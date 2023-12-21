عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، رفضه لفكرة ترشيح حسام وإبراهيم حسن لتدريب الفريق، مشيرًا إلى أنه لن يستمر في دعم الزمالك إذا تم تعيينهما، معتبرًا أنهما لا يجب أن يعودا إلى تدريب الفريق بعد ما حدث في الماضي.

وتابع عفت نصار خلال تصريحات تلفزيونية،:" لن استمر في تشجيع الزمالك اذا صحت الأنباء عن تعيين حسام حسن مديراً فنياً، مردفا،:" هبطل اشجع الزمالك.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.