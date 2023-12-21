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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح أبيض وزجاجة شطة.. شخصان ينهيان حياة سائق توك توك لسرقته بالجيزة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبال جثة طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة، وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

 وبسؤال نجل عم المتوفى طالب، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته المتوفى، إستوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم، وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف، وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين “سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة”، وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وقاما بالاستيلاء على “مركبة التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى” ولاذا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمين فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه"). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التوك توك المجني عليه امن الجيزة جثة طالب توك توك قطعة حديدية

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