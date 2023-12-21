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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان عرابي في الزقازيق

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول وشرطة المرافق برفع وإزالة كافة الاشغالات المخالفة والباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم بميدان عرابي والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين وإلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم افتراشها بالطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواجدت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وشرطة المرافق منذ الصباح الباكر بميدان عرابى بمدينة الزقازيق لرفع أي إشغالات مخالفه بالمنطقة لفتح الطريق أمام حركة المارة وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

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