فرصة عمل.. فتح باب التقديم لشغل وظيفة منسقة ميدانية بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصة الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن تستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن وتوفير حياه كريمة لهن ولأسرتهن.

ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية إلى قيام مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفتح باب التقديم أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية بأفرع المؤسسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة العمل أن شروط التقدم للوظيفة تشمل (القدرة على العمل الميداني - التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية – القدرة على اقناع الآخرين – العمل بروح الفريق – الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط – الإقامة بالنطاق الجغرافي ) ، مشيراً إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل (مرتب ثابت – حوافز+ متغير – تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصه للترقي – وثيقة تأمين على الحياه ) لافتا إلى أن مواعيد العمل من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً ماعدا يومي الجمعة والسبت.

أضاف وكيل وزارة العمل أن التقدم لوظيفة منسقة ميدانية يتم من خلال الرابط التالي https://forms.gle/SWdo6NG2eHdVmWCf9 أو من خلال التوجه لمديرية العمل الكائنة بالدور الرابع علوي – برج البريد – بجوار بنك الأسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق أو التقدم بافرع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر طبقا للمواعيد الأتية:-

يوم الأحد الموافق 24 / 12 /2023 يتم التقديم بفرع الزقازيق الكائن بشارع اللواء عبد العزيز على قسم الاشارة أعلى محل الشيخ للموبايلات امام محل الملك للمسامير.

يوم الاثنين الموافق 25 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع كفر صقر الكائن ببرج الزهراء تقاطع ش التحرير مع الجلاء بحي النصر بجوار مجلس المدينة.

يوم الثلاثاء الموافق 26 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع فاقوس الكائن بشارع التوحيد وشارع ١٧ من ش الدروس.

يوم الأربعاء الموافق 27 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع الحسينية الكائن بشارع ترعة سراج امام مدرسة الحسينية للتجارة بنات.

يوم الخميس الموافق 28 / 12 / 2023 يتم التقديم بفرع ابو حماد الكائن ببرج السفير من ش بورسعيد امام الباب الرئيسي لمحطة قطار أبو حماد الدور الاول.

يوم الثلاثاء الموافق 2 / 1 / 2024 يتم التقديم بفرع ههيا الكائن ببرج رزقانة الجديد ش احمد عرابي أعلى مقر بنك الإسكندرية امام المدرسة الثانوية العسكرية بنين.

يوم الاربعاء الموافق 3 / 1 /2024 يتم التقديم بفرع ديرب نجم بشارع النصر امام موقف الزقازيق وبجوار مدرسه نصر عابدين الدور الأول.

يوم الخميس الموافق 4 / 1 /2024 يتم التقديم بفرع منيا القمح الكائن ببرج حسن فايد بجوار مصنع ابو عمار للحلويات ش هندسة الري منيا القمح.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة.