الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري بعنوان "زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الأسرة والمجتمع" يتم عرضها اليوم، الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على “فيس بوك”، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ سعيد عبد الدايم، من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة التي سوف يوضح فيها المقصود بزواج القاصرات وأسبابه وموقف الإسلام منه والآثار السلبية المترتبة عليه والحلول المقترحة لعلاج قضية زواج القاصرات.