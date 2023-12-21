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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يوجه صدمة لجمهور الزمالك

حازم إمام
حازم إمام

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وأسطورة الزمالك، على عدم مؤهله حالياً لتولي إدارة النادي الأبيض.

 وعبّر إمام عن حزنه لاستبعاده من أمم إفريقيا 2006، معبرًا عن حبه لحسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق.

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 وأوضح إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن ابتعاده عن انتخابات الزمالك لا يرتبط بالخوف من تكرار تجربة والده مع كمال درويش، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب رؤوسًا رأسمالية في الزمالك. 

وأكد تمنيه أن يكون رئيسًا للزمالك في المستقبل، مشددًا على عدم تفضيله للمشاركة في الجو العام الحالي للرياضة، مرددا الوضع الرياضي حاليا “غلس والناس بتعلق على كل حاجة”.

وكانت جماهير الزمالك، قد أطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة رئاسة مرتضي منصور للنادي يطالبون فيها الثعلب الصغير حازم إمام بالنزول لانتخابات رئاسة الزمالك حيث يرون احقيته في الجلوس علي مقعد الرئيس.

 

 

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