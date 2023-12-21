الأهلي في المونديال| «بيبو» يعاين ملعب الأمير عبد الله الفيصل

الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على معاينة ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، الذي يخوض عليه الفريق مباراة أوروا الياباني غدا، الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، الإداري؛ للاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء الجمعة على استاد الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.