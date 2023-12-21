عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية: 195 متدربا اجتازوا 6 دورات ضمن فعاليات الأسبوع التاسع عشر

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج ١٩٥متدربا اجتازوا ٦ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات و اكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء الجزء الأول من دورة قادة المستقبل والتي استمرت علي مدار ثلاثة أسابيع واستفاد منها ٥٥ متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات،والتي تهدف إلي خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة. 

وأشار إلى  أن الجزء الأول من الدورة ركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات و إعداد ال business plan  ، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة ، وإدارة الموارد البشرية للقيادات ، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحكومة في الإدارة المحلية، والتخطيط المحلى والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات .

وأكد اللواء هشام آمنة أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى ايضا من تنفيذ ٥ دورات تدريبية خلال الأسبوع ال ١٩ وهي دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الاثر  البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، واستفاد منهم ١٤٠ متدربا.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب  ، لافتاً إلى أن الخطة التدريبية لسقارة هذا العام ركزت على الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبة بالمركز و المتدربين ، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات مما يساهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

IMG-20231221-WA0012
IMG-20231221-WA0012
IMG-20231221-WA0014
IMG-20231221-WA0014
IMG-20231221-WA0015
IMG-20231221-WA0015
IMG-20231221-WA0017
IMG-20231221-WA0017
IMG-20231221-WA0016
IMG-20231221-WA0016
IMG-20231221-WA0019
IMG-20231221-WA0019
IMG-20231221-WA0011
IMG-20231221-WA0011
IMG-20231221-WA0013
IMG-20231221-WA0013
IMG-20231221-WA0010
IMG-20231221-WA0010
وزير التنمية المحلية التنمية المحلية ٦دورات تدريبية مركز التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية يتابع تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات بالمحافظات ويوجه بسرعة التنفيذ

ترشيحاتنا

الحكومة تراوض الدولار| 3 أخبار مبهجة.. وهذا ما قاله مدبولي عن الصفقة الأهم

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ