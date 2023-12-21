التنمية المحلية: 195 متدربا اجتازوا 6 دورات ضمن فعاليات الأسبوع التاسع عشر

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج ١٩٥متدربا اجتازوا ٦ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات و اكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء الجزء الأول من دورة قادة المستقبل والتي استمرت علي مدار ثلاثة أسابيع واستفاد منها ٥٥ متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات،والتي تهدف إلي خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأشار إلى أن الجزء الأول من الدورة ركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات و إعداد ال business plan ، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة ، وإدارة الموارد البشرية للقيادات ، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحكومة في الإدارة المحلية، والتخطيط المحلى والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات .

وأكد اللواء هشام آمنة أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى ايضا من تنفيذ ٥ دورات تدريبية خلال الأسبوع ال ١٩ وهي دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الاثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، واستفاد منهم ١٤٠ متدربا.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب ، لافتاً إلى أن الخطة التدريبية لسقارة هذا العام ركزت على الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبة بالمركز و المتدربين ، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات مما يساهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

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