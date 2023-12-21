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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تدعم الاتحادين المصري للهوكي والتزحلق الفني على الجليد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.


جاء ذلك على هامش موافقة الوزير على دعم الاتحاد المصري للهوكي، وبعثة المنتخب الوطني للهوكي للرجال التي تسافر إلى إسبانيا خلال الفترة (10 - 22) يناير المقبل للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لأوليمبياد باريس، وذلك في إطار دعم الوزارة لسفر البعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية، ودعم الاتحادات للوفاء بالتزاماتها.


وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات بمختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، لافتًا إلى موافقة الوزارة على دعم الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد للصرف على الأنشطة المختلفة للاتحاد والوفاء بالتزاماته المتنوعة، في إطار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين بمختلف البطولات العالمية والقارية.


وبعد انتهاء الإجراءات والضوابط المنظمة تُقرر صرف مستخلص مشروع استكمال مدرجات نادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة، مع اتخاذ مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها الشأن، كافة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة.


وفي إطار الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة المحافظات ورصد طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدمًا في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة النشء والشباب والمواطنين، تقرر صرف مستخلصات مشروع إنشاء المدينة الشبابية البدوية بمدينة بوط في محافظة الوادي الجديد.


وأوضح وزير الرياضة حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة بهذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة، والمتضمنة للضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضي على حدة.


ولفت إلى أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

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