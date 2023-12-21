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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقلبات جوية بالإسكندرية.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بنوة الفيضة الصغرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من التغيرات والتقلبات الجوية تشهدها محافظة الإسكندرية هذه الأيام، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، والتي كان من المقرر أن تضرب المدينة في 19 ديسمبر، ولكن بسبب التقلبات المناخية تتأخر بدايتها عدة أيام.

وتشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، بسبب "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

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وتتميز نوة الفيضة الصغرى بوجود سحب ثقيلة وكثيفة، وتكون الأمطار فيها متوسطة الشدة التى تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة.

وفي السطور التالية، نستعرض أسباب حدوث نوة الفيضة الصغرى، وسر تسميتها:

- تظهر في النصف الأخير من شهر ديسمبر سنويا.

- تحدث بسبب المنخفضات الجوية.

- تستمر لمدة 5 أيام يحدث خلالها رياح شمالية غربية تصحبها الأمطار.

- سميت بذلك لأن البحر يفيض خلالها وترتفع الأمواج.

- تصل سرعة الرياح لـ60 كيلو مترا فى الساعة.

- أحيانا يُحظر ركوب البحر خلال فترة النوة وتُغلق الموانئ وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

وقد كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

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