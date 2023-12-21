عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترسانة أسلحة.. مصرع 6 عناصر إجرامية فى مواجهة قوات الشرطة بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

 

وجهت الاجهزة الامنية ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم  (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة" . 

عقب إستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير.. وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية"). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسلحة النارية استعراض قوة الأجهزة الامنية إطلاق الأعيرة النارية البؤر الإجرامية ترسانة أسلحة شديدة الخطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

ترشيحاتنا

إسرائيل تتلقى ضربة قوية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

مهرجان الجونة السينمائي .. ملاحظات على هامش الدورة السادسة

ترسانة أسلحة.. مصرع 6 عناصر إجرامية فى مواجهة قوات الشرطة بأسيوط

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في وسط غزة

بعد عودتها من جديد.. تعرف على نظام بطولة السوبر ليج

نوع خضار غير متوقع مهم جدا للرياضيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ