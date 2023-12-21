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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتلقى ضربة قوية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

ميناء إيلات
ميناء إيلات

قال رئيس ميناء إيلات الإسرائيلي، إن الأعمال في الأرصفة انخفضت بنحو 85٪ منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة حركة المرور البحرية في البحر الأحمر.

والميناء هو محطة الشحن الوحيدة لإسرائيل على البحر الأحمر، ولا يتعامل بشكل عام إلا مع السفن التي تستورد المركبات الجديدة وتصدر البوتاس.

ويوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن حركة المرور البحرية في البحر الأحمر انخفضت بنسبة 30٪ على أساس شهري في ديسمبر بسبب تجنب الناقلات مضيق باب المندب، وهو ممر رئيسي حاول الحوثيون إغلاقه من خلال مهاجمة السفن هناك.

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