إسرائيل متطورة .. مذيع أجنبي يكشف مفاجأة عن 7 أكتوبر | فيديو

انتشر مقطع فيديو لمذيع أجنبي يكشف مفاجأة عن حقيقة ما حدث في يوم 7 أكتوبر الماضي داخل فلسطين والذي قامت إسرائيل على أثره بحرب إبادة على قطاع غزة.

قال المذيع الأجنبي في مقطع الفيديو: “لدينا الآن دليل بالفيديو يثبت أن الدبابات الإسرائيلية كانت تطلق قذائف على منازل المدنيين في كيبو تس باري يوم 7 أكتوبر”.

أوضح: “لاحقا في الفيديو، لا ترأى الدبابة فقط تشير إلى منازل المدنيين، ففي خلال ترأى احدي الدبابات تطلق قذيفة على أحد المنازل بالفيديو".

تابع: "هذا هو الفيديو الوحيد الذي نشره الإسرائيليون بالفعل واظهروه للعالم، ولكن لدينا الآن دليل بالفيديو يثبت أن الدبابات إسرائيلية وليست حماس، لأنه لا توجد دبابات تابعة لحماس والدبابات الإسرائيلية هي من كانت تطلق النار على منازل المدنيين".