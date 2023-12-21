وزير خارجية الأردن يحذر من فشل مجلس الأمن في تبني قرار حول غزة

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، من أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بشأن غزة سيعكس معايير ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون الدولي.

وأضاف "الصفدي"، خلال لقائه مع وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، أن مشروع القرار المتوقع أن يتم التصويت عليه يركز على تسريع شحنات المساعدات التي يقول الأردن إن إسرائيل تعرقلها لمنع دخول المساعدات الضرورية الكافية، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما شهد اللقاء بحث التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار، وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.

وأكدا ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورًا إلى القطاع لمواجهة التحديات الإنسانية التي تزداد كارثية كل يوم، ورفضهما تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها.

وشدد "الصفدي"، على أن الوقف الفوري للعدوان على غزة أولوية وينبغي أن تتكثف كل الجهود الدولية لوقفه ووقف ما يسببه من قتل ودمار.