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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 6 وضبط آخر .. كيف واجهت الداخلية تجار السلاح في أسيوط

صدى البلد

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم  (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، استعراض قوة وفرض سيطرة".

عقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير.. وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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اجهزة الامن أسلحة النارية استعراض قوة الأسلحة النارية الطلقات مختلفة

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