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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشتية يطالب هولندا بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، اليوم الخميس هولندا بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لفتح جميع المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات بكميات كافية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية فيها، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندي جيفري فان ليوين، اليوم في رام الله: "نريد حل سياسي شامل لكافة الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام1967"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأطلع "اشتية" الوزير الهولندي على تطورات عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الأولوية الآن هي وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم السماح بإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه أو إقامة مناطق عازلة، ووقف كافة محاولات التهجير، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الاغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وطالب رئيس الوزراء هولندا باتخاذ إجراءات بحق المستعمرين الذين يحملون جنسيتها ويسكنون مستعمرات الضفة الغربية كونها غير شرعية وفق القانون الدولي، وأيضا الذي يرتكبون الاعتداءات ويمارسون الإرهاب بحق أبناء شعبنا.

 

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