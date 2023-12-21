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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحيل موديست وصفقات جديدة.. تفاصيل جلسة مرتقبة بين كولر وإدارة الأهلي

انتوني موديست لاعب
انتوني موديست لاعب الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أنه يوجد أفكار داخل مجلس إدارة الأهلي لاستقدام بديل لـ أنتوني موديست، ولكن حتى الآن لم يوافق كولر على رحيل اللاعب، ومازال متمسكا بالمهاجم الفرنسي واستمراره داخل صفوف الفريق. 

تفاصيل جلسة كولر مع إدارة الأهلي 

وأضاف "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مارسيل كولر لم يمنح الضوء الأخضر لرحيل موديست، وسيكون هناك جلسة مع المدير الفني لإقناعه بالتخلي عن موديست واستقدام بديل في فترة الانتقالات الشتوية. 

وأضاف أن الجلسة سيتم الحديث عن الأسماء المقترحة للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والحديث عن ضم مهاجم محلي سواء أحمد أمين أوفا أو مروان حمدي، واللاعبين تحت السن الذي يمكن التعاقد معها من قبل إدارة الكشاف داخل الأهلي بقيادة هاني رمزي، وملف عمر كمال عبد الواحد، والذي يبدو أنه ابتعد نسبيا عن الأهلي بسبب طلبات فيوتشر الصعبة، فضلا عن أن اللاعب لن يقيد مع النادي الأهلي أفريقيا بسبب تواجده مع قائمة فيوتشر في الكونفدرالية. 

واستكمل، أن فيوتشر يرغب في الحصول على 3 لاعبين مقابل تلك الصفقة للأهلي، والمارد الأحمر يرى أن الأمر صعب للغاية، خاصة أن الثلاث لاعبين مقيدين داخل القائمة الأفريقية، ومازال الأمر يتم دراسته خلال الفترة المقبلة. 

موديست الأهلى كولر هاني حتحوت إدارة الأهلي

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