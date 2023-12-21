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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يصرُّ على قتلـ.هم.. القسام توجه تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل بشأن الرهائن

الرهائن ـ أرشيفية
الرهائن ـ أرشيفية

وجهت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بشأن الرهائن.

وكتبت كتائب القسام، عبر قناتها في تليجرام: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم؛ لا زال نتنياهو يصرُّ على قت.لهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، تصفية 11 جنديا إسرائيليا بمنطقة التوام شمال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة وأكد مجاهدونا قتل 11 جنديًا من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود”.

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وأضافت: “تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة "تاندوم”.

حماس نتنياهو المقاومة الفلسطينية الرهائن

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