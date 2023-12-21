منظمة الصحة العالمية تنفي استخدام حماس للمستشفيات في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، إن فريق المنظمة، الذي ظل يقدم الإمدادات الطبية للمستشفيات في شمال قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، لم يرصد أي استخدام للمراكز الطبية من قبل حركة حماس.

وحسب شبكة “آر تي”، قال بيبركورن : "لا، لم نر شيئًا كهذا، ولا يمكننا التحقق مما إذا كانت المستشفيات تُستخدم كمراكز طبية فقط".

ومع ذلك، أكد أن دور منظمة الصحة العالمية هو مراقبة وتحليل والإبلاغ عن الهجمات على المرافق الصحية، وليس إجراء تحقيقات جنائية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تحقيق لها، أن أدلة إسرائيل لا ترقى لمستوى إظهار أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت مستشفى الشفاء في غزة مركزا للقيادة والسيطرة.

وأوضح تحقيق صحيفة “واشنطن بوست”، أنه “ليس أي من المباني الخمسة بمستشفى الشفاء التي حددها الجيش الإسرائيلي مرتبطا بشبكة الأنفاق”.