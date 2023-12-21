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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسف : 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة

غزة
غزة

أكد المتحدث الإقليمي ليونيسف، أن عشرات الآلاف من الأطفال يسقطون قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال المتحدث الإقليمي ليونيسف:" يوجد نحو 1,2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤوليته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع".

وأضاف:" دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة سيزيد المعاناة على الفلسطينيين".

وتابع المتحدث الإقليمي ليونيسف : نعمل مع شركائنا على توفير الوقود والمياه الصالحة في قطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة لدى الفلسطينيين".

وأكمل :" آلاف الأطفال لا سيما تحت سن 5 سنوات بقطاع غزة سيعانون نقصا كبيرا في المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة"، مضيفا:" نحو 160 ألف حالة مصابة بالأمراض التنفسية جراء انتشار العديد من الأوبئة بقطاع غزة".

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