موظفو الخدمة المدنية الهولنديون يتظاهرون من أجل وقف إطلاق النار في غزة

في عرض للمعارضة، تجمع حوالي 150 موظفًا حكوميًا هولنديًا أمام وزارة الخارجية الهولندية يوم الخميس، ونظموا احتجاجًا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة التي مزقتها الحرب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "موظفو الخدمة المدنية يطالبون بوقف إطلاق النار"، وأعربوا عن استيائهم من الموقف الحالي للحكومة بشأن الدعوة إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفقا لما نشرته الجارديان، أوضحت أنجيليك إيبي، المتحدثة باسم المجموعة، المخاوف التي كانت وراء المظاهرة، قائلة: "هناك قلق بشأن حقيقة أن الحكومة الهولندية لا تزال لا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهذا، في جوهره، سبب وجودنا هنا اليوم". شددت أنجيليك إيبي، المتحدثة باسم المجموعة، والتي استقال الشهر الماضي بسبب موقف الحكومة من الصراع، على ضرورة توجيه دعوة حاسمة وثابتة لوقف إطلاق النار.

في الأسبوع الماضي، امتنعت هولندا إلى جانب ألمانيا وإيطاليا عن التصويت لصالح وقف إطلاق النار خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من تأييد عدد كبير من الدول للقرار.

وعزا وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت الامتناع عن التصويت إلى عدم وضوح القرار فيما يتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فضلا عن فشله في الإشارة إلى هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس.

سلط جيسي يانسن، وهو متظاهر يبلغ من العمر 34 عامًا، الضوء على الطبيعة النادرة لموظفي الخدمة المدنية الذين يعبرون علنًا عن المعارضة، قائلًا: "نحن هنا لأننا نختلف مع موقف هولندا بشأن قضية وقف إطلاق النار. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد بينما المجتمع الدولي يراقب". ويتم انتهاك القانون الإنساني".

وفي أكتوبر، كتب نحو 200 موظف حكومي رسائل إلى الحكومة الهولندية، يحثونها على دعوة إسرائيل إلى وقف قصف غزة وحماية المدنيين الأبرياء. يتزايد الدعم الشعبي لوقف إطلاق النار في هولندا، حيث أعرب ما يقرب من ثلثي الهولنديين الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لوقف الأعمال العدائية، وفقًا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة يوم الثلاثاء. استمرت المظاهرة حوالي نصف ساعة، مما يمثل لحظة مهمة من نشاط موظفي الخدمة المدنية ضد السياسة الرسمية.