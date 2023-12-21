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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يرسل ناقلة وقود إلى مصر لتخفيف النقص في غزة

صدى البلد

 أعلن العراق عن إرسال ناقلة وقود إلى مصر، بهدف توفير الإغاثة الأساسية للمنطقة المحاصرة. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أبلغت فيه المنظمات الإنسانية عن تحديات خطيرة، بما في ذلك المستشفيات التي تكافح من أجل العمل بسبب النقص المزمن في الإمدادات.

 

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، أثارت أزمة الوقود المستمرة في غزة مخاوف دولية، حيث أكدت المنظمات على الحاجة الملحة للدعم لضمان الحد الأدني من متطلبات المدنيين. وعلى الرغم من تأكيد الإحتلال أنه سمح بدخول ما يكفي من الوقود إلى غزة، تشير التقارير إلى أن النقص لا يزال قائما، مما يثير تساؤلات حول توزيع هذه الموارد الحيوية وإمكانية الوصول إليها.

 

تزعم السلطات الإسرائيلية أن حركة حماس تستولي على الوقود وتخفيه عمدا لخلق مظهر من الأزمة الإنسانية. ورداً على ذلك، تنفي حماس هذه الاتهامات وتؤكد أن القيود الإسرائيلية هي السبب الرئيسي لعدم كفاية إمدادات الوقود.

 

أكد زيدان خلف، مستشار الوزير العراقي للشؤون الإنسانية، هذا الإجراء الاستباقي، قائلاً: "غادرت ناقلة عراقية تحمل حمولة 10 ملايين لتر من الوقود ميناء البصرة متجهة إلى قناة السويس كمساعدة للفلسطينيين في غزة. وتخطط الحكومة العراقية لإرسال المزيد من شحنات المساعدات في المستقبل.

 

مصر المنظمات الإنسانية الدولية ​قطاع غزة​

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