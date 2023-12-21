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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“واشنطن بوست” تفضح أكاذيب الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تحقيق لها، أن أدلة إسرائيل لا ترقى لمستوى إظهار أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت مستشفى الشفاء في غزة مركزا للقيادة والسيطرة.

وأوضح تحقيق صحيفة “واشنطن بوست”، أنه “ليس أي من المباني الخمسة بمستشفى الشفاء التي حددها الجيش الإسرائيلي مرتبطا بشبكة الأنفاق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتوسيع عملياته البرية في وسط قطاع غزة، حيث نفذت الفرقة 99 عملية في مناطق جنوب مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “قامت الفرقة 99 بمناورة في مناطق جديدة في وسط غزة، لإقامة سيطرة عملياتية بين مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية – مخيمات اللاجئين في وسط غزة”.

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وتابع:” خلال العملية، قتل اللواء 179 مدرع الاحتياطي ولواء المظليين الاحتياطي 646 أعضاء من كتيبة النصيرات التابعة لحماس ودمروا البنية التحتية للحركة، بما في ذلك الأنفاق ومستودعات الأسلحة”.

إسرائيل حماس غزة مستشفى الشفاء

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