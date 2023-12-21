اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب "مفاوضات الأسرى”

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سينعقد الليلة لبحث "مفاوضات الأسرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إنه "من ينوي إيقاف الحرب قبل هزيمة حماس وإعادة المختطفين فليأخذ في الاعتبار أن حزبنا ليس معه".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي قائلاً: "يجب حل مجلس الحرب فورا وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة".

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن حركة حماس الفلسطينية تضع شرطا لإنهاء الحرب، وهذا لن يحدث.

وحسب الصحيفة العبرية، قال مسؤولون إسرائيليون، “حماس تضع شرطا لإنهاء الحرب.. وهذا لن يحدث”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بيانا رسميا بأنها لن تناقش صفقة رهائن حتى نهاية الحرب في قطاع غزة.