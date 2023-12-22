بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

تواجه الكثير من ربات المنزل مشكلة التفرقة بين البطاطس التحمير والبطاطس القلي

وقد تعد البطاطس الحمراء من أهم وأحلى أنواع البطاطس وهذا النوع من البطاطس هو الذي تتعامل معه شركات الشيبسي والمطاعم وهذه البطاطس تكون قشرتها مائلة إلى اللون الأحمر وشكلها دائري.

2- البطاطس الصالحة للتحمير يكون لونها فاتح بينما البطاطس الغير صالحة للتحمير والصالحة للطبخ يكون لونها داكن بعض الشيئ.

3- كما أن بطاطس التحمير تكون سريعة الطهي وذات طعم أحلى من بطاطس الطبخ.

4- بطاطس التحمير تكون ناشفة جد.

أما البطاطس الحلوة أو بطاطس الطبخ تكون طرية بعد الشيئ وفي بعض الأحيان يمكن تقشيرها باليد ،كما أن بطاطس الطبخ هذه يكون حجمها أكبر من بطاطس التحمير.