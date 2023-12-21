كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

أعلنت كتائب القسام استهداف عناصرها 7 آليات صهيونية في محاور القتال المختلفة حيث تم إصابات تلك الآليات بشكل مباشر ومحقق مما نتج عن ذلك تدمير واحتراق بعضها بالكامل.

كما أغار عناصر القسام على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة حيث تم الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين.

وكان مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس استهدفوا آليتين عسكريتين من نوع "مركفاه" بالقذائف المضادة للدروع.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة حيث تم قتل 11 جنديًا من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.