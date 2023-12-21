عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بضاعة بـ5.5 مليون جنيه.. الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج العقاقير المخدرة| صور

المخدرات
المخدرات

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصت فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها عبر شبكة الإنترنت بمحافظتى (القاهرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (صيدلانية، صيدلى ، عاطل "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وقسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهم (3490 قرص مخدر - 281 لاصق مخدر - 1000 زجاجة لعقار مؤثر على الحالة النفسية -3500 قرص مؤثر - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى "متحصلات البيع" – سيارة – 5000 قرص دوائى مهرب).

كما تم ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- 1230 قرصا مخدرا – 1430 قرصا مؤثرا – 5 أمبول مخدر – 49 أمبولا مؤثرا – 2800 كبسولة مؤثرة - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "متحصلات البيع"- كمية من المشغولات الذهبية - سيارة).

 وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (5,500,000 جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، وإحباط محاولات تصنيعها.

IMG_9772
IMG_9772
IMG_9773
IMG_9773
IMG_9774
IMG_9774
IMG_9771
IMG_9771
الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاقراص المخدرة الحالة النفسية العقاقير المخدرة العناصر الإجرامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

للمرة الثالثة على التوالي.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

إسرائيل تقـ.ـتل الأطـ.ـفال.. الجارديان تنشر شهادة طبيبة أسترالية عملت في غزة

شعبة الذهب تعلن 3 مسببات لارتفاع أسعار المعدن الأصفر | وتوقعات الهبوط

الحكومة: 26 جامعة جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص.. والمستثمرون: مستعدون للشراكة

تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب يتجولان في مستوطنات غلاف غزة

مدبولي يوافق على مقترحات شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مدارس "النيل" واليابانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تحت أشعة الشمس

بدء توافد النجوم.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بعد الأزمة الأخيرة.. طريقة حفظ بصلة مقطوعة نصين لفترة طويلة

جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ