نساء وأطفال.. نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة حملات الاعتقال بلغت أكثر من 4655



أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة حملات الاعتقال بلغت أكثر من (4655) أعلاها في محافظة الخليل والتي بلغت أكثر من 1000.

و بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (160) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948).

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (260).

كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (46) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (32)، جرى تحويل (20) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2345) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

كما ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية)، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، الاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.

كما نفذت قوات الاحتلال إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

