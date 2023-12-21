إجراء عاجل من واتساب بسبب الهجمات ضد كبار المسئولين الإسرائيليين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن شركة “ميتا” سمحت لمسئولين إسرائيليين تلقوا آلاف رسائل التهديد ومكالمات واتساب في الأسابيع الأخيرة، بحظر الرسائل من أرقام غير معروفة.

وقالت شركة “ميتا”: “نحن نعمل على إضافة هذه الميزة لراحة جميع مستخدمي “واتساب” العام المقبل.. ويعتقد أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من مختلف أنحاء العالم يقفون وراء الهجمات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة.

نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.