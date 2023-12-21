عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من واتساب بسبب الهجمات ضد كبار المسئولين الإسرائيليين

واتساب
واتساب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن شركة “ميتا” سمحت لمسئولين إسرائيليين تلقوا آلاف رسائل التهديد ومكالمات واتساب في الأسابيع الأخيرة، بحظر الرسائل من أرقام غير معروفة.

وقالت شركة “ميتا”: “نحن نعمل على إضافة هذه الميزة لراحة جميع مستخدمي “واتساب” العام المقبل.. ويعتقد أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من مختلف أنحاء العالم يقفون وراء الهجمات”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

 

محكمة كويتية تقضي بسجن مواطن مصري خمس سنوات.. تفاصيل

العاهل الأردني لـ ماكرون: لا سلام ولا استقرار دون حل للقضية الفلسطينية

 

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة. 

نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.

واتساب ميتا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تقصف حشود قوات الاحتلال في غزة بقذائف الهاون

محكمة كويتية تقضي بسجن مواطن مصري خمس سنوات.. تفاصيل

مسئول إسرائيلي كبير: لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله

قتلـ.هم جيش الاحتلال.. كتائب القسام تنشر فيديو عن الأسرى الإسرائيلين| شاهد

الاستسلام أو الموت | عضو بالكنيست الإسرائيلي يوجّه رسالة حادة لـ حماس

مجلس الحرب الإسرائيلي يكشف حقيقة اقتراب وقف العدوان على غزة.. ومصير قادة حماس

تصريحات استفزازية من نتنياهو حول وقف الحرب على غزة

ترشيحاتنا

مخبأ السنوار.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق رئيسية بمدينة غزة

اعتقال كابتن أمريكا في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

ننشر تفاصيل شركة "صندوق مصر لدعم التعليم" و"هيئة تطوير الجامعات"

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

75 طالبة.. تسمم جماعي بإحدى مدارس الرياض

ننشر تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء المدارس مع القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

ببنطلون مقطع.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تحت أشعة الشمس

فيديو

لحظات صعبة .. نجوم رحلوا في عام 2023

نجم فيلم Fast X يزور مصر لأول مرة .. ماذا قال تيريس جيبسون عن لافتات الرئيس السيسي؟ «فيديوجراف»

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ