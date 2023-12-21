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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الاختبارات الإكلينيكية لطلاب طب دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

 تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط سير أعمال الاختبارات الإكلينيكية لطلاب المستوى الثالث الفصل الخامس بكلية الطب البشري فى معامل المهارات الإكلينيكية بحرم الجامعة متعددة المحطات(OSCE) والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى وتم تدريب الطلاب عليها ويؤديها ٥٢٠ طالبا بمقرر المهارات الطبية الأساسية.

 

 رافقة خلال جولته الدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب الأسبق والدكتور حمزة قابيل عميد الكلية السابق و الدكتور باسم سلامة الديك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة نصرة نعيم أيوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


والجدير بالذكر أنها أول اختبارات تُجرى على مرضى فعليين  من خلال أشخاص مدربين على المهارات الإكلينيكية الأساسية للموديلات الموجودة بمعمل المهارات تستهدف تقييم الأداء الإكلينيكي من خلال الكشف على المرضى وبالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تأدية الامتحانات.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور حمدان ربيع بكفاءة تجهيز تلك المعامل والجهد المتميز  المبذول فيها، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائما لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وحرصا على النهوض بالعملية التعليمية، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار بمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها.

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