فتح باب التقديم لمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فتح باب التقديم لمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني بالجامعة، والمقرر انعقاده في الفترة من 27-29 فبراير المقبل 2024، وذلك تحت رعاية الدكتورر محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور حموده، رئيس المؤتمر، أنه على هامش المؤتمر ستقام عدة فاعليات، تشمل منتدى للحوار المفتوح عن التعليم التكنولوجي وسوق العمل وورش عمل ومعارض للصناعات الخشبية والصناعات الغذائية، ومعرض للمواهب الطلابية من الفنون التشكيلية وحلقات نقاشية بمشاركة متحدثين من الجامعات وممثلي الصناعة.



وتابع: يمكن إرسال البحوث من خلال الرابط التالي بحد اقصى 8 فبراير 2024: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSx8YIKPJQ00oMAPsbYmM7KPdmkIN7PHQLAo87T3Z2P7s4ig/viewform