طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

دبابيس دجاج بصوص التشيلي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي .



مقادير دبابيس دجاج بصوص التشيلي

كيلو دبابيس دجاج

كوب دقيق

ربع كوب نشا

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

(صوص التشيلي)

نصف كيلو فلفل حار مفروم

6فص ثوم مفروم

كوب خل

كوب سكر



طريقة تحضير دبابيس دجاج بصوص التشيلي :



في بولة نضع الدقيق والنشا والتوابل كلها ونقلب ثم نضع دبابيس الدجاج حتى تتغلف بالخليط ثم نحمرها في زيت غزير ساخن حتى تأخذ لون ذهبي ثم نهدئ النار ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم مع صوص التشيلي وبالهنا والشفا.



(لعمل صوص التشيلي الحلو)

في حلة نخلط كل المكونات ثم نرفعها على النار ونترك الخليط على النار حتى يتكثف الصوص ويعقد مثل المربى ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قبل التقديم.