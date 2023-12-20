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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج زنجر | اعرف المقادير

دجاج زنجر
دجاج زنجر

دجاج زنجر من الأكلات السريعة التي يعشق الكبار و الصغار تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و المحلات.
قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج زنجر، فيما يلي....

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مقادير دجاج زنجر
٣صدور دجاج
٤شريحة تركي مدخن
خس باتافيا أخضر
جبنة شيدر مبشورة
باربيكيو صوص
مايونيز
عيش بيتي بان
(التتبيلة)
2بصل مبشور
1طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة مستردة
٢ملعقة كبيرة هريسة شطة
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود
(للتغليف)
٣كوب دقيق
ربع كوب نشا
ملعقة كبيرة كاري
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود
ماء بثلج
زيت للقلي
طريقة تحضير دجاج زنجر
في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نضع الدجاج ونتبله جيداً ويمكن أن نتركه في التتبيلة لمدة ساعتين في الثلاجة ثم في بولة نخلط الدقيق مع النشا والتوابل كلها ثم نضع الدجاج ونغلفه جيداً ثم نضعه في ماء بثلج ثم نغلفه مرة أخرى بخليط الدقيق ثم نقليه في زيت غزير ساخن ثم ندهن عيش البيتي بان بالمايونيز والباربيكيو صوص ثم نضع شرائح التركي المدخن والجبنة الشيدر والخس ثم نضع الدجاج الزنجر ويقدم بالهنا والشفا
 

دجاج زنجر طريقة عمل دجاج زنجر مقادير دجاج زنجر طريقة تحضير دجاج زنجر الشيف محمد حامد

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