أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج زنجر | اعرف المقادير

دجاج زنجر من الأكلات السريعة التي يعشق الكبار و الصغار تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و المحلات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج زنجر، فيما يلي....



مقادير دجاج زنجر

٣صدور دجاج

٤شريحة تركي مدخن

خس باتافيا أخضر

جبنة شيدر مبشورة

باربيكيو صوص

مايونيز

عيش بيتي بان

(التتبيلة)

2بصل مبشور

1طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة مستردة

٢ملعقة كبيرة هريسة شطة

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

(للتغليف)

٣كوب دقيق

ربع كوب نشا

ملعقة كبيرة كاري

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

ماء بثلج

زيت للقلي

طريقة تحضير دجاج زنجر

في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ثم نضع الدجاج ونتبله جيداً ويمكن أن نتركه في التتبيلة لمدة ساعتين في الثلاجة ثم في بولة نخلط الدقيق مع النشا والتوابل كلها ثم نضع الدجاج ونغلفه جيداً ثم نضعه في ماء بثلج ثم نغلفه مرة أخرى بخليط الدقيق ثم نقليه في زيت غزير ساخن ثم ندهن عيش البيتي بان بالمايونيز والباربيكيو صوص ثم نضع شرائح التركي المدخن والجبنة الشيدر والخس ثم نضع الدجاج الزنجر ويقدم بالهنا والشفا

