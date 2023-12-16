طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

كبيبة القرع المقلية من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بماذق شهي و تتسم بانها من الأكلات الإقتصادية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.



مقادير كبيبة القرع المقلية:

٢كوب برغل ناعم

٣كوب قرع بيوريه

3/4كوب دقيق

بصلة مفرومة

نعناع جاف

قرفة بودر

بهارات كبيبة

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

(الحشوة)

لحمة مفرومة معصجة



طريقة تحضير كبيبة القرع المقلية:



في الكبة نضع البرغل "مغسول ومنقوع قليلاً" ثم نضع القرع ونخلط قليلاً ثم نضيف البصلة والتوابل كلها ونخلط جيداً ثم نضع الخليط في بولة ونضيف عليه الدقيق "حسب الحاجة" ونخلط حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل ثم نحشيها باللحمة المفرومة المعصجة ونقفلها كما وضحنا بالحلقة ونشكلها على شكل القرعة الصغيرة بالخيط أو السكينة كما وضحنا بالحلقة ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك ثم نقليها في زيت غزير ساخن على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتقدم بالهنا والشفا.