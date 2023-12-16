عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

كبيبة القرع المقلية
كبيبة القرع المقلية

كبيبة القرع المقلية من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بماذق شهي و تتسم بانها من الأكلات الإقتصادية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.

txt

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم


مقادير كبيبة القرع المقلية:
٢كوب برغل ناعم
٣كوب قرع بيوريه
3/4كوب دقيق
بصلة مفرومة
نعناع جاف
قرفة بودر
بهارات كبيبة
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
(الحشوة)
لحمة مفرومة معصجة


طريقة تحضير كبيبة القرع المقلية:


في الكبة نضع البرغل "مغسول ومنقوع قليلاً" ثم نضع القرع ونخلط قليلاً ثم نضيف البصلة والتوابل كلها ونخلط جيداً ثم نضع الخليط في بولة ونضيف عليه الدقيق "حسب الحاجة" ونخلط حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل ثم نحشيها باللحمة المفرومة المعصجة ونقفلها كما وضحنا بالحلقة ونشكلها على شكل القرعة الصغيرة بالخيط أو السكينة كما وضحنا بالحلقة ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك ثم نقليها في زيت غزير ساخن على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتقدم بالهنا والشفا.

 

كبيبة القرع المقلية طريقة عمل كبيبة القرع المقلية مقادير كبيبة القرع المقلية طريقة تحضير كبيبة القرع المقلية الشيف دعاء السمنودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني: الموجة الأخيرة من الهجمات بالبحر الحمر تهدد التجارة الدولية

ممتنون لدعمه الثابت لسيادة أوكرانيا.. «زيلينسكي» ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة

القاهرة هتشوف الرقم دا في الحرارة بكره .. إعلان مهم من الأرصاد

تخطت فكرة المبادرة.. خبير يستعرض أبرز نتائج "حياة كريمة" على المستوى الاقتصادي

الهسبان والأمريكان اللاتينيون يدعمون ترامب ويرفعون الكارت الاحمر لـ بايدن.. تقرير

حبس خمس سنوات .. عقوبة رادعة للتنمر على هذه الفئات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ