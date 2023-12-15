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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

جاتوه شاتوه شوكولاتة
جاتوه شاتوه شوكولاتة

جاتوه شاتوه شوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة.

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مقادير جاتوه شاتوه شوكولاتة
٢بيض
كوب دقيق
كوب زيت
كوب حليب
كوب سكر بودر
٢باكو فانيليا
نصف كوب كاكاو خام
ملعقة صغيرة بيكنج بودر


طريقة تحضير جاتوه شاتوه شوكولاتة
في بولة "أو في الخلاط" نضع الحليب والزيت والسكر البودر والكاكاو الخام ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام ثم نأخذ من الخليط مقدار كوب ونتركه جانباً ثم نضيف على باقي الخليط البيض والفانيليا ونخفق بالمضرب الكهربائي ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم ننخلهم على خليط الحليب ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة ونساويه جيداً ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ على الرف الأوسط لمدة من ٢٠ - ٢٥ دقيقة ثم نختبر نضج الكيك بخلة حتى نتأكد من تمام النضج وبعد خروج الكيك من الفرن نتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نقوم بعمل فتحات به باستخدام خلة ثم نسقيه بكوب الخليط "الذي قمنا بأخذه من الخليط الأساسي" ثم يزين بالسوداني والفستق ويقدم وصحتين وهنا

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