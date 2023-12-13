عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

لن تصدق| تناول هذه
لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

عندما يتعلق الأمر ببناء عظام قوية والحفاظ عليها، فإن الأمر لا يقتصر فقط على رفع الأثقال والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، اختيارات المشروبات الخاصة بك يمكن أن تلعب دورا حيويا أيضا! يعد الحفاظ على عظام قوية وصحية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، كما أن اتباع نظام غذائي مغذي ضروري لصحة العظام.

txt

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

txt

تحذير.. أسباب غير متوقعة تزيد من حالات السكتة الدماغية بين الشباب


يعد التأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د أمرًا بالغ الأهمية لصحة العظام، هناك 7 مشروبات لذيذة ومغذية يمكن أن تساعد في تقوية الهيكل العظمي لديك.
-الحليب
يعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم، يمكنك اختيار حليب البقر التقليدي أو بديل نباتي، مع التأكد من أنه مدعم بالكالسيوم للحصول على دفعة إضافية من الفوائد المفيدة للعظام، إنه لا يعزز قوة العظام فحسب، بل يلبي أيضًا التفضيلات الغذائية المتنوعة، مما يجعله مكونًا متعدد الاستخدامات وأساسيًا في أي نظام يراعي العظام.
-حليب الصويا

يعتبر حليب الصويا البديل الأمثل، حيث يوفر مجموعة كاملة من البروتين إلى جانب زيادة الكالسيوم، تم تصميم هذا المشروب المغذي لأولئك الذين يتبنون أسلوب حياة نباتي، ليصبح خيارًا لعظام أكثر صحة، بفضل البروتينات الكاملة والكالسيوم، فإن حليب الصويا لا يدعم صحة العظام فحسب، بل يلبي أيضًا تفضيلات أولئك الذين يبحثون عن نهج صحي يعتمد على النباتات للحفاظ على عظام قوية ومرنة.
-عصير أخضر
استمتع بطعم العصير الأخضر المليء بالخضراوات الورقية الغنية بالكالسيوم من الطبيعة، لا تضيف السبانخ واللفت وغيرها من الخضروات الورقية لمسة منعشة إلى مشروبك فحسب، بل تعمل أيضًا كعناصر غذائية أساسية لصحة عظام قوية، مع العناصر المغذية وداعمة العظام الموجودة في هذه الأعجوبة الخضراء، سيعمل هذا المزيج اللذيذ على رفع مستوى تجربة الاحتساء لديك، مما يضمن أن كل رشفة تساهم في صحة عظامك.
-عصير البروكلي
عصير مميز ومليء بالعناصر الغذائية، يعد هذا المشروب مليئًا بالكالسيوم والمواد المغذية الأخرى المحبة للعظام، وسيلة رائعة لتحسين صحة عظامك، فوائد هذه الخضار في شكل سائل، تضمن أن كل رشفة تصبح مساهمة لذيذة ومغذية في قوة عظامك.
-عصير برتقال
ابدأ يومك برائحة منعشة مع كوب من عصير البرتقال الطازج، تتجاوز متعة الحمضيات هذه مذاقها المنعش، فهي تتميز بمحتوى غني من فيتامين C الذي يلعب دورًا محوريًا في تكوين الكولاجين لعظام أقوى، فهو لا يساهم فقط في تشكيلة المشروبات الصديقة للعظام، ولكن طبيعته المبهجة تضيف أيضًا لمسة من الفرح إلى روتينك الصباحي.
-الشاي الأخضر
استبدل كوب الشاي العادي بفوائد الشاي الأخضر، هذا المشروب المهدئ المليء بمضادات الأكسدة لا يساعد فقط في تقليل التوتر ولكنه يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة العظام بشكل عام.
-مرق العظام
مرق العظام مليء بالمعادن الحيوية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم، لا يوفر المشروب الغني بالكولاجين اللبنات الأساسية للعظام فحسب، بل يوفر أيضًا دعمًا قويًا لبنية العظام.
المصدر: timesofindia

 

عظام الكالسيوم فيتامين د صحة العظام تقوية الهيكل العظمي الحليب حليب الصويا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

ترشيحاتنا

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 39 ألفًا و895 صوتًا بالخارجة في الوادي الجديد|فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير أحد المستشفيات بغزة

اللجنة العامة بمركز الإسماعيلية.. حصول المرشح السيسي على 62 ألفا و864 صوتا

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 59 ألفا و73 صوتا بمركز أبو صوير بالإسماعيلية

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 67 ألفا و886 صوتا بقسم ثالث الإسماعيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة| نورهان منصور تثير ضجة على السوشيال ميديا

لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

قصة حارس نابليون الشخصي الذي رافقه من مصر إلى فرنسا وأصبح مملوكًا

هل له علاقة بالحرب؟| شركة عالمية تنهي عقد رعاية منتخب إسرائيل

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ