بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة هند عاكف، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات مساء أمس بإطلالة غريبة.

وظهرت هند عاكف مساء أمس بإطلالة مثيرة للجدل كما وصفها رواد السوشيال ميديا، ارتدت فستانا طويلا على شكل علم مصر.

ولكن لم تكن هذه المرة الأولي التي تثير فيها الفنانة هند عاكف الجدل على السوشيال ميديا، فهي من المشاهير اللاتي تعتمدن على التصميمات و الصيحات الغريبة و الغير تقليدية.

ظهرت هند عاكف في أكثر من مناسبة عامة بمجموعة من الفساتين الغريبة التي كانت تتصدر التريند في بعض الأحيان بسببها.

نعرض لكم فيما يلي مجموعة من إطلالات هند عاكف التي أثارت الجدل…

هند عاكف

هند عاكف

هند عاكف

هند عاكف

هند عاكف

هند عاكف

هند عاكف