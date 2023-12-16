طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

مشروب القرع من المشروبات التي تتناسب مع فصل الشتاء لذا يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الكافيهات، فيمكنك تطبيقها في البيت بأسهل الخطوات.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مشروب القرع.



مقادير مشروب القرع:



2كوب قرع مكعبات مسلوق

٢كوب حليب

سكر حسب الرغبة

قهوة سريعة الذوبان

كاكاو خام

عود قرفة خشب

قرفة بودر

زنجبيل بودر



طريقة تحضير مشروب القرع:

في الخلاط نضع القرع والقليل من الماء ونخلط جيداً ثم نضعه في حلة على النار ونضيف عليه الحليب والقهوة والكاكاو الخام والسكر والزنجبيل والقرفة ونقلب جيداً ونتركه حتى يغلي ثم في كاسات التقديم نضع كريم شانتي ونصب عليه المشروب ثم نضع القرفة الخشب على الوجه ويزين بالكريم شانتي المخفوق ويقدم بالهنا والشفا.