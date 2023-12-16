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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

مشروب القرع 
مشروب القرع 

مشروب القرع من المشروبات التي تتناسب مع فصل الشتاء لذا يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الكافيهات، فيمكنك تطبيقها في البيت بأسهل الخطوات.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مشروب القرع.

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مقادير مشروب القرع: 


2كوب قرع مكعبات مسلوق
٢كوب حليب
سكر حسب الرغبة
قهوة سريعة الذوبان
كاكاو خام
عود قرفة خشب
قرفة بودر
زنجبيل بودر


طريقة تحضير مشروب القرع:
في الخلاط نضع القرع والقليل من الماء ونخلط جيداً ثم نضعه في حلة على النار ونضيف عليه الحليب والقهوة والكاكاو الخام والسكر والزنجبيل والقرفة ونقلب جيداً ونتركه حتى يغلي ثم في كاسات التقديم نضع كريم شانتي ونصب عليه المشروب ثم نضع القرفة الخشب على الوجه ويزين بالكريم شانتي المخفوق ويقدم بالهنا والشفا.

مشروب القرع طريقة عمل مشروب القرع مقادير مشروب القرع طريقة تحضير مشروب القرع الشيف دعاء السمنودي

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