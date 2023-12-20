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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

طريقة تحضير سبرنج
طريقة تحضير سبرنج رول بالخضار والجبن

سبرنج رول بالخضار والجبن من المقبلات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك كسناكس خلال اليوم.
كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن.

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مقادير سبرنج رول بالخضار والجبن
(العجينة)
كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشا
2ملعقة كبيرة سميد ناعم
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح
كوب ونصف ماء
زيت للقلي
(حشوة الخضار)
بصلة جوليان
٢فص ثوم مفروم
كوب جزر أصابع
كوب كوسة أصابع
٢كوب كرنب أبيض شرائح
٣فلفل ألوان شرائح
ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
٢ملعقة صغيرة صويا صوص
مكعب مرقة
(حشوة الجبن)
كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة شيدر مبشورة
نصف كوب زيتون شرائح
ربع ملعقة صغيرة نعناع جاف
طريقة تحضير سبرنج رول بالخضار والجبن
في بولة نضع كل مكونات العجينة ماعدا الماء ثم نعجن بالماء حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نفردها ونحشيها بالحشوات المختلفة حسب الرغبة ثم نرص السبرنج رولز على صاج مدهون بالقليل من الزيت أو الزبده وندخله الفرن حتى تمام النضج ويمكن أن نقليه في الزيت ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل حشوة الخضار)
في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كل الخضار ونشوحه ثم نضيف الصويا صوص ومكعب المرقة ونقلب جيداً حتى تمام النضج
(لعمل حشوة الجبن)
في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً
 

سبرنج رول بالخضار والجبن مقادير سبرنج رول بالخضار والجبن طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن الشيف محمد حامد طريقة تحضير سبرنج رول بالخضار والجبن

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طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

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