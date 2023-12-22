عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

طريقة عمل شعيرية
طريقة عمل شعيرية باللبن

شعيرية باللبن من الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في فصل الشتاء، فيمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شعيرية باللبن.

txt

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

txt

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج زنجر | اعرف المقادير

مقادير شعيرية باللبن
ربع كيلو شعيرية
2ملعقة كبيرة سمنة بلدي
لتر حليب
ربع كوب كريمة طهي
نصف كوب سكر 


طريقة تحضير شعيرية باللبن
في حلة على النار نضع السمنة والشعيرية ونحمرها حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم في حلة أخرى على النار نضع الحليب وكريمة الطهي والسكر ثم نضعهم على الشعيرية المحمرة ونقلب ثم نصبها في أطباق راك ونزينها بالمكسرات وتقدم بالهنا والشفا 

شعيرية باللبن طريقة عمل شعيرية باللبن طريقة تحضير شعيرية باللبن مقادير شعيرية باللبن الشيف محمد حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| الذهب يكسر حاجز الـ3000 جنه.. والشتاء يجتاح بقوة.. والتموين تزف بشرى للمواطنين

برشلونة يواجه شبح الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا | ماذا فعل؟

القاهرة الإخبارية: عبد الفتاح البرهان كشف عن الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في المعاشات يناير 2024

شاهد .. غزو جماهير الأهلي لـ إستاد مواجهة أوراوا الياباني بمونديال الأندية

مسئولة أممية تحذر: إسرائيل تعمل على طرد السكان المدنيين من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

أسباب وراء إلتهاب الأذن الوسطى.. احذرها

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بالسرطان| ليست النزيف

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ