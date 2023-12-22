عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

شعيرية باللبن من الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في فصل الشتاء، فيمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شعيرية باللبن.

مقادير شعيرية باللبن

ربع كيلو شعيرية

2ملعقة كبيرة سمنة بلدي

لتر حليب

ربع كوب كريمة طهي

نصف كوب سكر



طريقة تحضير شعيرية باللبن

في حلة على النار نضع السمنة والشعيرية ونحمرها حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم في حلة أخرى على النار نضع الحليب وكريمة الطهي والسكر ثم نضعهم على الشعيرية المحمرة ونقلب ثم نصبها في أطباق راك ونزينها بالمكسرات وتقدم بالهنا والشفا