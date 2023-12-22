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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

صدى البلد

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، امس  الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الجامعة, وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية.

وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبما يتيح لأعضاء النيابة العامة الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات بجامعة القاهرة.

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النائب العام المستشار محمد شوقي الدكتور محمد عثمان الخشت بروتوكول تعاون جامعة القاهرة

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النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

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