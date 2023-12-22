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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن حصيلة ضحاياه منذ بدء هجومه على المستوطنات الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن 121 من مقاتليه قد قتلوا منذ أن بدأ هجماته على شمال إسرائيل في أكتوبر.

وقبل قليل، أعلن حزب الله سقوط اثنين من عناصره في جنوب لبنان. وهما الشهيد حسين علي عزالدين الشهير بـ “أبو النمر” والشهيد عبد العزيز على مسلماني “أبو محمد كربلا”

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية باشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة حصلت بين جنود الجيش "الإسرائيلي" ومقاتلين من حزب الله.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طائراته المقاتلة نفذت ضربات جوية ضد سلسلة من مواقع حزب الله في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل هذا الصباح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول جيش الاحتلال إن تلك المواقع تشمل مجمعات عسكرية حيث يعمل أعضاء حزب الله، وبنية تحتية أخرى تابعة لهم.

وتم إطلاق حوالي 20 صاروخا من لبنان على منطقة شوميرا في شمال إسرائيل مع إطلاق صواريخ إضافية على مناطق أخرى على طول الحدود.

ولم ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور معلومات عن الإصابات المحتملة في الهجمات.

ويقول جيش الآحتلال إنه قصف مواقع الإطلاق بالمدفعية. فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على شوميرا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام المختلفة بأنه قد تم رصد إطلاق 24 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية على الحدود.

ووفقا لشبكة "العربية"، فإن رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي شتولا وزرعيت بالجليل الأعلى.

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