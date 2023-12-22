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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال الأندية| جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد الأمير عبدالله الفيصل بلقاء «أوراوا»

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد، جماهير الأهلي تملأ ستاد الأمير عبدالله الفيصل، خلال لقاء أوراوا الياباني، لتحدث المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

الأمير عبدالله الفيصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية 2023 بطولة كاس العالم للاندية حسين الشحات جماهير الأهلي

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