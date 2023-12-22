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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فاز على أوراوا ريد الياباني | الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية

صدى البلد

حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التى جمعت الفريقين ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وافتتح ياسر إبراهيم، التسجيل للنادي الأهلي في مرمى أوروا ريد الياباني، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية في الدقيقة 19 من عمر المباراة ، وضاعف بيرسي تاو النتيجة بالهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى أوروا ريد الياباني في الدقيقة 25.

ونجح "كانتي" مهاجم فريق أوروا ريد الياباني في تقليص النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ونجح ألكسندر سكولز في تسجيل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد احتسابها على المدافع محمد هاني بعد لمس الكرة ليده والرجوع للـ VAR الذي أكدها.

ونجح على معلول لاعب الأهلي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه وتم احتساب الهدف للاعب أوراوا يوشيو كويزومي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد اصطدام تسديدة معلول به فيل دخول المرة.

وأهدر على معلول فرصة إنهاء لقاء الأهلي وأوراوا ريد الياباني بعد إضاعته لركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وأوروا ريد الياباني، بتقدم المارد الأحمر بهدفين لهدف، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وقبل انطلاق المباراة؛ حصل صدى البلد على صور استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، الذي يحتضن مباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وأظهرت الصور ان كل شيء جاهز لاحتضان المباراة قبل ساعتين من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

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