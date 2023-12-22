نهائي المونديال | نجمان مفاجأة في تشكيل مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي لخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي، حيث حدثت المفاجأة بمشاركة روبن دياز وجوليان ألفاريز، وجاءت التشكيلة كالتالي:
- حراسة المرمى: إيدرسون.
- خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي.
- خط الوسط: رودري، ريكو لويس، برناردو سيلفا.
- خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، جوليان ألفاريز.
البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، مانويل أكانجي، سيرخي جوميز، كالفن فيليبس، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، بوب - أليني، سوشو، هاميلتون.
من جهة اخري تشكيلة فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي جاءت مطابقة لتشكيل الفريق أمام الاهلي:
- حراسة المرمى: فابيو.
- خط الدفاع: صامويل جزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو.
- خط الوسط: أندريه، ماتيوس مارتينيلي، جانسو.
- خط الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو.