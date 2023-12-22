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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي المونديال | نجمان مفاجأة في تشكيل مانشستر سيتي

صدى البلد

أعلن بيب جوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي لخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي، حيث حدثت المفاجأة بمشاركة روبن دياز وجوليان ألفاريز، وجاءت التشكيلة كالتالي:

  • حراسة المرمى: إيدرسون.
  • خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي.
  • خط الوسط: رودري، ريكو لويس، برناردو سيلفا.
  • خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، جوليان ألفاريز.

البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، مانويل أكانجي، سيرخي جوميز، كالفن فيليبس، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، بوب - أليني، سوشو، هاميلتون.

من جهة اخري تشكيلة فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي جاءت مطابقة لتشكيل الفريق أمام الاهلي:

  • حراسة المرمى: فابيو.
  • خط الدفاع: صامويل جزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو.
  • خط الوسط: أندريه، ماتيوس مارتينيلي، جانسو.
  • خط الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو.

 

برناردو سيلفا بيب جوارديولا إيدرسون جوارديولا جاك جريليش سكوت كارسون روبن دياز

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