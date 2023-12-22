عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ما أمشي.. طرح أحدث أغاني بهاء سلطان عبر يوتيوب

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة التي تحمل اسم قبل ما أمشي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية قبل ما أمشى لـ بهاء سلطان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا. 

بهاء سلطان - دادينا 

في منتصف شهر أكتوبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة التي تحمل اسم دادينا، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية دادينا لـ بهاء سلطان، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي. 

كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان

عملنا كل حاجة صح 
مع اللي غدروا بينا
وياما لعبوا بينا
وقلنا ما علينا
لكن خلاص ده كله بح
م الطيبة إحنا إتعافينا
وفهمنا مين معانا
وعرفنا مين علينا
نشيل ليه شيله مش شيلتنا
و نخش ليله مش ليلتنا
ما فضيناها سيرة
ما بالسلامة نشوف راحتنا
ده احنا ضحينا ب حياتنا
عملنا حاجات كتير
دادينا دادينا دادينا دادينا
لقينا اللي دايس علينا
دادينا دادينا دادينا و هاتينا
دادينا ماحدش مقدر هاتينا
و أخرة ده كله إتنسينا
يا عيني يا عيني يابا
يا عيني يا عيني يابا
يا عيني يا قلبي علينا
فيها اللى قل و إستغل
و اللى باعنا بيعه
عاشرنا ناس فظيعه
ناس محتاجين قطيعه
قابلنا شر شفنا غل
وقولنا توبه يابا
عايشين في وسط غابه


وتعتبر هذه الأغنية، التعاون السادس بين بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.

الأغنية التى يقوم بهاء سلطان بطرحها مساء اليوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل وتم تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بمنطقة مصر الجديدة.

 

إلغاء حفل بهاء سلطان

وقرر القائمون على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان، وعايض، إلغاء الحفل تضامنا مع أحداث غزة  والذى كان من المقرر إقامته غدا  بالكويت. واحتفل تامر عاشور  بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

 

أحدث أعمال بهاء سلطان 

وتعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “زبدة سايحة”، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء. الفيلم من المقرر أن يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح ، ويجري حالياً اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم .

وأعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".
 

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان أغنية قبل ما أمشى أعمال بهاء سلطان اغاني بهاء سلطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

مستشار أبو مازن: أمريكا ترغب في تصفية القضية الفلسطينية.. وإسرائيل مجرد منفذ

2.5 مليون دولار.. نجم الأهلي يزف خبرا سارا لـ جماهير القلعة الحمراء

تسريح الاحتياط وإنهاء الحرب البرية في غزة .. تفاصيل

مندوب مصر بمجلس الأمن: لا يجب ترك إدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع غير المحايدة

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: مصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة من مصر | شاهد

وفري فلوسك.. طريقة عمل البسطرمة في المنزل

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

صورة غير متوقعة | شمس الكويتية تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

إنقاذ الجنيه | أسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ