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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصفها هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو.

وبحسب البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ فإن ذلك يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.


وكانت المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق أعلنت استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق بواسطة الطائرات المسيرة".

وأفادت في بيانها بأن عملية الاستهداف أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني يوم الجمعة قوله إن استهداف قاعدة "عين الأسد" التي تضم القوات الأمريكية، تم بطائرتين مسيرتين مفخختين.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من صد الهجوم وإسقاط الطائرتين خارج محيط القائدة.

وأوضح أن الطائرتين جرى إطلاقهما من جهة ناحية كبيسة جنوب شرق القاعدة.

وجاءت التطورات الأخيرة عقب إعلان الحكومة العراقية في بيان الخميس عن توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 ديسمبر، حيث أكدت أن بعض المهاجمين هم "على صلة بالأجهزة الأمنية".  
 

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