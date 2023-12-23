أخبار التعليم| الشتاء بدأ رسميا والليلة ذروته.. أفلام بطولة طلاب المدارس| ساندرا نشأت تكشف تفاصيل مشاركتها في تطبيق 5seconds

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لكل فيلم حدوتة| شاهد أول صور تكشف محتوى التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds"

حصل موقع صدى البلد على صوراً تكشف المحتوى الموجود على التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" الذي أطلقته منذ قليل قنوات مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم .

أفلام بطولة طلاب المدارس| ساندرا نشأت تكشف تفاصيل مشاركتها في تطبيق 5seconds

حرصت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، على حضور فعاليات حفل إطلاق التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds"، اليوم الجمعة، والذي تطلقه وزارة التربية والتعليم، بصفتها المشرفة على تنفيذ التطبيق.

في سماء مصر الآن.. القمر يظهر مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية

تشهد سماء مصر الآن اقتران القمر مع كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية (عملاق المجموعة الشمسية) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

لدمج الترفيه بالعملية التعليمية.. قنوات مدرستنا تستعد لإطلاق تطبيق «five seconds»

تستعد قنوات مدرستنا لإطلاق التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" والذي يقدم أول دراما تفاعلية في الشرق الأوسط برعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم، فهو تطبيق ملئ بالألعاب والحكايات التي أخرجتها "ساندرا نشأت" وأشرفت عليها وزارة التربية والتعليم ، لمساعدة الطلاب على أن اللعب والتعلُم .

الدببيات تتساقط علي مصر الليلة .. هل تتسبب الشهب بضرر على الأرض

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وهي زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات) Ursids وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

بدأ رسمياً.. الليلة ذروة فصل الشتاء

بدأ اليوم أول أيام فصل الشتاء فلكيا، وبهذا نكون قد ودعنا فصل الخريف وأجوائه المعتدلة حيث يتميز الخريف باعتدال درجات الحرارة واتجاهه إلى الأجواء الباردة.

تهانينا للقائد الحكيم السيسي برئاسة الجمهورية | دعم قوي للأنشطة الطلابية .. جامعة حلوان في أسبوع

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ونواب رؤساء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، أسمى وأرق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، والتى تقدم أروع الأمثلة في وعي الشعب المصري وثقته في قيادة الرئيس الحكيمة على مدى السنوات الماضية.