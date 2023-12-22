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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أفلام بطولة طلاب المدارس| ساندرا نشآت تكشف تفاصيل مشاركتها في تطبيق 5seconds

ساندرا نشأت
ساندرا نشأت

حرصت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، على حضور فعاليات حفل إطلاق التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds"، اليوم الجمعة، والذي تطلقه وزارة التربية والتعليم، بصفتها المشرفة على تنفيذ التطبيق.

وخلال كلمتها ، أكدت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، أن التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" موجود عليه مجموعة أفلام لطلاب المدارس من إخراجها، مشيرةً إلى أن لكل فيلم حدوته تحكي ما يحدث داخل المدارس سواء فيما يخص الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضافت المخرجة المصرية ساندرا نشأت  أن الطلاب الممثلين في الأفلام الموجودة على التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" ، جميعهم من المدارس المصرية ، مؤكدة ان مدارسنا بها طلاب لديهم مواهب عظيمة.

قنوات مدرستنا تطلق تطبيق 5seconds

أطلقت قنوات مدرستنا التعليمية، التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" ، والذي يقدم أول دراما تفاعلية في الشرق الأوسط برعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم، فهو تطبيق ملئ بالألعاب والحكايات التي أخرجتها "ساندرا نشأت" وأشرفت عليها وزارة التربية والتعليم ، لمساعدة الطلاب على أن اللعب والتعلُم .

يأتي إطلاق  التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" ، كأحد الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا التعليمية ؛ لدمج الترفيه بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية؛ لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا، المخرجة ساندرا نشأت.

وأعلنت قنوات مدرستنا التعليمية ، أن تطبيق “5seconds" عبارة عن قصص لها أكثر منم نهاية، ليقوم الطالب باختيار القصة التي يريد أن يعيشها ويختار النهاية التي يحبها لها  .

وسبق أن كشف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن تطبيقات إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس ، في إطار إدخال التكنولوجيا في التعليم .

قال الدكتور أحمد ضاهر إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ حسب المرحلة التعليمية، مؤكداً أنه تم إطلاق تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه 5 ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أنه أثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي لـ تطبيق “مدرستنا بلس” إلى 2 مليون مستخدم في اليوم الواحد .

كما أعلن  نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإطلاق تطبيق آخر وهو تطبيق “اسأل فهيم” .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، أن تطبيق “اسأل فهيم” ينقل للطالب معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي ، حيث يستطيع تطبق “اسأل فهيم” مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.

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